Helal olsun Selçuk Bayraktar

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. İlk sırada yer alan TÜRKİYE'DE İHA-SİHA DEVRİMİNİ gerçekleştiren Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira, Haluk Bayraktar 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile 480 milyon 80 bin 163 lira gelir vergisi ödeyen Rahmi Koç'u geçti. Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni oluşu bir tesadüf değil. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde PENTAGON bulunuyor.

Pentagon'u da DEV SİLAH BARONLARI, FİNANS KAPİTAL BARONLARI VE PETROL BARONLARI yönlendiriyor.

SİLAH BARONU: LOCKHEED MARTİN

Dünyanın en büyük silah grubu açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. AMERİKAN Lockheed Martin (başta F-16, F-35 ve hava koruma sistemleri üretiyor) zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu. Silah şirketleri harıl harıl çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Kahraman Türk Ordusu'nun zamanın ruhunu yakalaması ve genç dinamo Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'de gerçekleştirdikleri İHA-SİHA devrimi savaşın kaderini değiştirdi. Türkiye dünya çapında önemli bir İHA-SiHA gücü haline geldi. On yıldan beri kullanımda olan silahlı insansız hava araçlarının kitle şeklinde kullanımı, savaşın doğasında köklü değişiklikler yarattı.

SAVAŞ SATRANCI

Bu gerçeği, Amerika ile Rusya'nın Ukrayna üzerinde devam eden SAVAŞ SATRANCI, Ortadoğu'da, Afrika'da meydana gelen savaşlar da tescil ediyor.

Son savaşlar, çeşitli yönlerden gelen bir grup insansız hava aracı ve seyir füzesinin uzun süre tespit edilmeden ilerleyebileceklerini ve geleneksel hava savunma sistemlerini nasıl alt edebileceklerini göstermektedir. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla, özgün silahlı insansız hava araçlarını askeri harekâtta etkin şekilde kullanan az sayıdaki orduların başında, Kahraman Türk Ordusu geliyor.

Türkiye, insansız hava araçlarının kitlesel kullanımıyla Suriye ve Irak'ta Libya'daki operasyonlarda bu sistemlerin yeni bir oyun değiştirici olduğunu ispatladı. Bu operasyonlarda öncelikli hedef olarak hava savunma sistemleri, bu sistemlerin karşı koyabileceğinden daha fazla insansız hava aracı ile taarruz edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Selçuk Bayraktar'ın ürettiği gerçek insansız hava aracı sürüleri, insan müdahalesi olmadan hedefleri belirleme, değerlendirme, elemanlarına görev tahsis etme ve hedefleri vurma yeteneğine sahiptir.

İHA-SİHA'lar savaş TAKTİKLERİNDE köklü değişikliklere yol açmıştır. Şu anda Türkiye, silahlı tam otonom insansız hava aracı sürüsü konsepti üzerinde çalışmaktadır.

İnsansız hava araçlarının gelecekte otonom bir askeri robot gücü olarak kullanılabileceğini gösteren bir sürü konseptine dönüşüm hızlandı. Hâlihazırda şahısları, kuvvetleri ve tesisleri vurabilen insansız hava araçları otonom sürü konseptiyle yeni bir manevra gücüne dönüşecektir.

Havada, karada ve denizde birleşik silahlı robot sürüleri geleceğin yenilmez askeri gücü haline geleceklerdir. Otonom İHA sürüleri yeni nesil savaşta caydırıcılık, kriz yönetimi, düşük yoğunluklu çatışma, vekalet savaşı yürütme, hibrit savaş taktiklerini uygulama ve muharebe görevleri için çok esnek bir manevra kabiliyeti sağlayacaktır. Bu sürüler nükleer kuvvetler, füzeler veya hava kuvvetlerinin yanında stratejik yeni bir caydırıcı güç haline gelecektir.

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta öncü ülkelerden biriydi. Ancak NATO'nun derin planlarıyla bu alanda geri bırakılmıştı.

Başkan Erdoğan vizyonuyla, Kahraman Türk Ordusu'nun zamanın ruhunu yakalamasıyla, Selçuk Bayraktar 2000'li yılların başında İHA'ları kimse bilmezken ilk milli uçuş bilgisayarını geliştirdi.

2007'de Mini İHA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdi. Bu teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliştirebiliyor.

BAŞARI HİKAYESİ

Türkiye en gelişmiş teknolojiye sahip. Geçen aylarda Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamarının bir bölümümü hatırlayalım:

"Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak.

Bundan sonra hepsi insansız olacak.

Bizim için en büyük avantajlardan biri, bazıları tarafından dezavantaj olarak gösterilse de ülkemizin dışlandığı F-35 projesi.

AR-GE MERKEZİ

Bu adım daha gelişmişini elde etmek için en büyük fırsat olabilir. Yeni nesil teknolojiler ülkelerin yarınları için hayati önem taşıyor. Ülke olarak, bu amaca ulaşabilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve nitelikli iş gücüne sahibiz. Türkiye'de halihazırda 80'in üzerinde teknoparkımız, bu teknoparklarımızda 7 bine yakın Ar-Ge faaliyeti sürdüren şirketimiz, 1.600'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor.

Türkiye'de bilişim sektörü, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda gerçekleştirilen strateji ve politika çalışmalarının yakın takipçisi olacağız."

SONUÇ

Evet. Güçlü olanın haklı olduğunu bir dünyada yaşıyoruz. Sesimizin gür çıkmasını istiyorsak kuvvetli olmalıyız. Yarışa arkadan girdiğinizde yetişmeniz çok zor. Dünyada şu an en büyük dönüşüm rüzgârı, yüksek teknolojide gerçekleşiyor. Bu dönüşüm rüzgarını estirenler, ulusların bekası açısından teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin kritik olduğunun farkında. Bu bir paradigma dönüşümüdür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin ve bu iddiayı çok daha ileri bir seviyeye çıkarabilme hedefinin en önemli mihenk taşıdır. ASLA UNUTMAYALIM. ATALARIMIZ, DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ DEDELERİMİZ, BABALARIMIZ, CAN ANNELERİMIZ ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞLER, GELECEĞİ İYİ GÖRMÜŞLER: "HAZIR OL GARBE İSTER İSEN SULH VE SALAH."

Başkan Erdoğan'ın, Kahraman Ordumuzun, Türkiye'yi TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE BÜYÜK ÜLKE kılmak için yürüttükleri çalışmalarında yolları açık olsun.