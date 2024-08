Türkiye Yüzyılı için mücadelemizi sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü nedeniyle dün sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de düzenlenen törene; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

'İFTİHARLA KUTLUYORUZ'

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin kızılelmasına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

'ORDUMUZLA İFTİHAR EDİYORUZ'

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün Kara Harp Okulumuzun mezuniyet töreninde istikbalimizin güvencesi olacak subaylarımızla ve onların değerli aileleri ile bir aradayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramlarını tebrik ediyorum. Yaklaşık bin yıldır vatanımızın ebedi muhafızlığını yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle Büyük Zafer'in mimarı ve mihmandarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Burada öncelikle bir hususu vurgulamak durumundayım. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil ve tahkim edilmiştir. Cumhuriyetimize giden yolu açan bu önemli zafer aziz milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır. Her bir üyesi milletimizin öz evladı olan ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman iftihar ettik, ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Başkan Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN SAYGI DURUŞU

Ankara'da düzenlenen törenlerde de Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı. Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, dün Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Programın devamında kürsüde bir konuşma yapan Maliye Yüzbaşı Yusuf Eldemir, Türk ordusunun 102 yıl önce kazandığı zaferinin önemine dikkati çekerek, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık, bir aydınlık mücadelesinin ilk hedefi olmuştur" dedi. Kutlamalar, resmi geçit ile son buldu.

BÜYÜK ZAFER 102 YAŞINDA

30 Ağustos Zafer Bayramı Ege bölgesi illerinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Tire'de, Aydın'da, Manisa, Fethiye'de ve Denizli'de düzenlenen törenlerde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitler için mevlit okutularak aziz ruhlarına dualar edildi. Manisa'daki kutlamalarda, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın Jandarma komandoların sergilediği tüfekli ve savunma gösterileri nefes kesti.

'30 AGUSTOS BİZE BİRLİK VE BERABERLİGİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor" dedi. Erdoğan, 30 Ağustos'un tarihin en parlak zaferlerinden biri olarak, birlik ve beraberliğin gücünü gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgarlarının hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' DİYENLERİN DESTANI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

'EMPERYALİZMLE MÜCADELE EDENLERİN İLHAM KAYNAĞI'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı, "30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın, akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağıdır" dedi. Kalın şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos'un ruhu bugün bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için mücadele eden bizlerin, hepimizin inanç ve azminde yaşıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için 'vatan için her an her yerde' şiarıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Vatan için her türlü fedakarlık bizim için bir şeref nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını hayırla ve saygıyla yad ediyorum.

'BU ZAFER, YÜREKLERİMİZDE SONSUZA DEK YASAYACAK'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır" diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Altun, "Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı tarihi hedeflerle ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu, vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

BAKAN KACIR, TEKNOFEST GENÇLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi. Kacır, T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen organizasyonda finale kalan katılımcıların stantlarını ziyaret etti. Katılımcıların projelerini tek tek dinleyen Kacır, gençlerle sohbet etti. Bakan Kacır, "Tarımda akıllı makinelerin kullanımı, robotların kullanımı giderek daha fazla önem ve kıymet kazanıyor. İnşallah burada TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerimiz geliştirdikleri bu ürünlerle, bu sistemlerle kendi girişimlerini kuracaklar ve nihayetinde hem Türk tarımına hem de küresel düzeydeki tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sunacaklar. Türk ekonomisi için çok stratejik olan tarım sektörüne yine gençlerimiz çok önemli katkılar sunacaklar" diye konuştu.