AK Parti tam kadro sahada! 81 ilde vatandaşın sorunları dinlenecek

Türkiye Buluşmaları ile toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen ve saha çalışmasına hız veren AK Parti, büyük kongreye kadar aralıksız çalışacak.

DELEGE SEÇİMLERİYLE EŞ ZAMANLI

Her ilin ilçeleri de ziyaret ediliyor, sadece esnaf ziyareti ile sınırlı kalınmıyor sivil topluma temas ediliyor, meslek grupları dinleniyor. Her ilin gelir kaynağı vatandaşın uğraşı ne ise o alanla ilgili çalışanlarla bir araya gelinerek sorunları talepleri not ediliyor.

Tüm toplumsal kesimlerle temas edilerek ve kapsamlı çalışmalar raporlaştırılacak. Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra parti yönetiminin de katılacağı Türkiye Buluşmalarında ile yapılan yatırımlar anlatılıyor vatandaşların talepleri birinci ağızdan dinleniyor. Başkan Erdoğan'ın her zaman belirttiği gibi ruberu (yüz yüze) görüşmeler aralıksız sürdürülüyor. Eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerinin zemini oluşturulacak. İllerin fotoğrafı, siyasal fotoğrafı tek bir bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla ele alınacak. Kongre süreci de Türkiye Buluşmalarıyla hazırlanan raporlar ışığında yönetilecek.

EDİRNE'DEN KARS'A TÜM VATANDAŞLARLA BİR ARADA

6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ili ziyareti ile başlayan Türkiye Buluşmaları bu hafta Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa programları ile devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 12 Eylül'de Şanlıurfa'da, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 13 Eylül'de Muş'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Van'da, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Denizli'de 14 Eylül'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Edirne'de Türkiye Buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelecek. 81 ili kapsayan çalışma bu ay sonunda tamamlanacak. Ekim ayı ile birlikte kongre süreci de başlamış olacak.