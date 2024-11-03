Bakan Uraloğlu’ndan şehit Halisdemir’in kabrine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nden sonra 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Bakan Uraloğlu, "Şehidimiz Ömer Halisdemir'in aziz, pak, temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Geride bıraktığı emanetleri, kardeşimiz, evladımız, ana babamız bildik. Onun ülkesine olan hesapsız sevgisi, ülkemiz üzerine hesap yapanların hesabını bozdu ve biz bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırıyı da anımsatarak "Daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz, daha çok gayret edeceğiz" dedi.