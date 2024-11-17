Korsan yeminci teğmenler için ihraç kararı bekleniyor

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde korsan yemin edip kılıç çeken teğmenlerle ilgili soruşturma sona erdi. Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.

SORUŞTURMA BİTTİ

15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kaldırılan ve 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemindeki "karşılarında bizi bulacak", "kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır" şeklindeki sözler askeri cunta bildirilerini çağrıştırmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın inceleme başlattığı korsan yemin skandalıyla ilgili ilk somut gelişme yaşandı. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda (EDOK) yürütülen soruşturma neticesinde, ifadesi alınan teğmenlerin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi. Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu'nun da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kaydedildi.

DİSİPLİNSİZLİK KARARI

Korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; soruşturmanın disiplin çerçevesinde temellendirildiği, organize şekilde hareket eden teğmenler ile ihmali olan diğer personeller Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Söz konusu teğmenlerin suç vasfının "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet ederek alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmak olduğunun altı çizildi. Yürürlükten kaldırılmış metni amirlerinin hilafına, ısrarlı surette ve korsan törenle okuyan teğmenlerle ilgili "ordudan ihraç" kararı bekleniyor.