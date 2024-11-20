CHP’de sanal savaş başladı

Koltuk kavgası ve iç krizlerin bir türlü sonu gelmeyen CHP'de yine kazan kaynıyor. Hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava kapsamında 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacak olan Kılıçdaroğlu, bir video yayımlayarak, "Safları sıklaştırın" açıklamasında bulundu ve destek istedi. Bu paylaşımdan 4 dakika sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek gelirken Ekrem İmamoğlu ise manidar bir paylaşım yaptı. Kendisinin vatandaşlarla olan videosunu yayımlayan İmamoğlu, adeta Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunurcasına "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun son hamlesi, "Yeni bir kriz mi başlıyor?" yorumlarına sebep oldu.