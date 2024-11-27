‘İmralı ile DEM Grubu yüz yüze temas kursun

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İmralı çıkışını bir kez daha yineledi. Kürt'ü Türk'ten ayırmanın imkansız olduğunu belirten Bahçeli, "El ele verip terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. MHP her sözünün arkasında. 22 Ekim tarihli grup toplantımızdan itibaren ne demişsek, aynen yanındayız" dedi.

TERÖR ÇIKMAZ SOKAK

Bahçeli, "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Terör çıkmaz sokak. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de ilişiği söz konusu. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimiz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı; yeri, zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyurmak istiyorum" diye konuştu.

DEM'DEN BAŞVURU

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski savunma bakanı hakkındaki tutuklama kararını da değerlendiren Bahçeli, "Caniyahu' köşeye sıkıştı, sonu göründü. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış failler dökülen her masum kanın damla damla hesabını verecek" dedi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bahçeli'nin İmralı çağrısı dün DEM ve CHP'den karşılık buldu. CHP lideri Özgür Özel, "Şehit gelmeyecekse, Meclis odaklı olacaksa, biz de oluruz" cevabını verdi. DEM Parti'den ise, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını belirten bir cevap geldi.