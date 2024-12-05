Türkiye’den Libya’da stratejik hamle: Libya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile kritik görüşme

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk toprağı olan Libya'da Türkiye stratejik bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Libya'da sürekli yaşanan çatışma ortamı ülkedeki tapu ve kadastro arşivlerini kullanılamaz hale getirirken, Libyalılar toprak sahipliklerini kanıtlayamadıkları için zor duruma düşebiliyor. Sorunun köklü çözümü için yazılım alanında artık öncü ülkelerden biri olan Türkiye, Libya'da dijital bir tapu arşivi kurmak için harekete geçti. Bu hafta Trablus merkezli Libya Ulusal Hükümeti'ne bağlı Tapu Müdürlüğü ile yapılacak anlaşma çerçevesinde ülkede kapsamlı bir tapu taraması yapılacak. Elde kalan tapu kayıtları ve şahıs beyanları ile Libya'daki sistem tamamen dijitalleştirilecek. Türkiye ile Libya, 2019'daki Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın ardından 2022'de de hidrokarbon anlaşması imzalamıştı.