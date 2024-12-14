Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından esaretten kurtulan halk, özgür Suriye'de dün ilk cuma namazını kıldı. Binlerce kişinin akın ettiği başkent Şam'ın kalbindeki Emevi Camii'nin zincirleri kırıldı. Müslümanlar, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olan tarihi camide baskı olmadan ibadetlerini yerine getirdi.

ŞAM'DA ÖZGÜRLÜK SEVİNCİ

Devrimin sembolü haline gelen camide önceki MİT Başkanı İbrahim Kalın namaz kılmış ve halk tarafından cami çıkışında coşkuyla karşılanmıştı. Caminin çevresinde toplanan onlarca çocuk ve kadın da yeni Suriye bayraklarıyla zaferi kutladı. Çocuğuyla birlikte camiye gelen bir Suriye vatandaşı yaptığı açıklamada, "Çok şükür durum çok iyi, herkes çok mutlu inşallah her şey bundan daha iyi olacak. Buraya cuma namazını kılmaya ve halkla sevincimizi paylaşmaya geldik" dedi. Suriyeli bir kadın ise ilk defa özgür Suriye'de dışarı çıktıklarını ifade ederek, eskiden baskı altında yaşadıklarını ve özgürlüğü kutlamak için camiye geldiklerini söyledi.

Tarihi camide Türk bayrağı açıldı.

AYASOFYA'DAN SELAM

Caminin içerisine sığmadığı için avluda da saf tutan binlerce kişi hep birlikte Suriye'deki geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir, ilk olarak hutbe verdi ve buradaki konuşmasında bundan sonra Suriye'de herkesin özgür ve rahat olacağını baskı rejiminin son bulduğunu ifade etti. Binlerce kişilik kalabalık geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir'in kıldırdığı namazın ardından da Şam'ın özgürleşmesi ve Esad'ın ülkeden ayrılmasını sloganlar atarak kutladı. Öte yandan, İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından Ayasofya görüntüleri ve Emevi Cami'nin görüntülerini içeren bir paylaşım yapıldı. Paylaşım "Ayasofya Camii'nden, Emevi Camii'ne selam olsun... Hayırlı cumalar..." notu ile yayınlandı.