‘Kardeşlerimize sırt dönmeyiz’

AK Parti'nin Kocaeli ve Sakarya kongrelerinde konuşan Başkan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden iç siyasete kadar birçok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyen muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, mevcut CHP yönetimi gibi olanların çoğu da tamamen ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördün mü, niçin bizim oralarda olduğumuzu?" dedi.

"İKİ SATIR TARİH OKUMAZLAR"

Erdoğan, "Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Şu anda Suriye'den gelen kardeşlerimiz, şimdi neredeler? Diyorlar ki, 'Biz tekrar topraklarımıza dönüyoruz.' Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp iki satır tarih okuyacak, bir iki makale karıştıracak vakitleri dahi yok" diye konuştu. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, "Ama bunlar ne olup bittiğini takip bile etmiyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye'de kardeşliğin, diğerkamlığın, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalıların bildiğini belirten Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek, kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil ha, muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık" şeklinde konuştu.

"SONUNDA BİZ HAKLI ÇIKTIK"

Asırlara sari kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içeriden ve dışarıdan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "İnsani ve ahlaki temelden yoksun bu saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Peki neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun, biz haklı çıktık. Rabbim bizi ne milletimize ne Suriyeli mazlumlara mahcup etmedi. İşte 13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. Altmış bir yıllık zulmün arkasından Baas rejimi düşerken Esed pılını, pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı" dedi. Suriye'de geçici bir yönetim oluşturup düzeni ve güvenliği sağlamaya başladıklarını belirten Erdoğan, "Misafirlerimiz de yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti" diye konuştu.

"YPG'NİN AVUKATLIĞINI VEKİLLERİNİZ YAPTI"

CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Dün sayın Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir sayın Özel. PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize cevap vermek asıl sizin görevinizdir. Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapan da sizin milletvekillerinizdi. YPG'nin avukatlığını yaptılar" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca AK Parti davasının mazluma zulme son verme davası olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.