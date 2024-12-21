Esad rejiminin izleri tarihten silindi

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından, Esad ailesinin isimleri her yerden siliniyor. Özgürlüğün ikinci cuması için başkent Şam'daki Emevi Camii'nde toplanan Suriyeliler duvarda yazılı Hafız Esad'ın ismini çekiç darbeleriyle sildi.

Yıllarca Esed ailesinin zulmüne maruz kalan Suriyeliler, sırayla merdivene çıktı, sırtlarında yeni bayraklarıyla devrik rejimin izlerini yok etti. Suriye'de uzun süren sessizlik sonrası 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Baas rejimi devrilirken, rejim lideri Beşar Esad ise Rusya'ya sığındı.

ÖZEL MAHKEMELER

Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanan gelişmeler sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı. Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla Emevi Camii dolup taşarken, Suriyeliler ikinci kez cuma namazı için burada bir araya geldi. Öte yandan Suriye'de Esad rejimini yıkan muhalifler, insanlara karşı işlenen suçlar için işkencecilere yönelik özel mahkemeler kurma sözü verdi.

Geçici hükümetin sözcüsü Obaid Arnavut, "Suçluların hesap vermesini sağlayarak, toplumumuzda açılan derin yaraları iyileştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Arnavut kurulacak özel mahkemelerin, Suriye'yi yeni bir döneme taşımayı hedefleyen HTŞ yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.