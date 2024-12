’Terör ile demokrasi aynı yerde olmaz’

Başkan Erdoğan, dün partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Adımlarımıza karşı bölücü örgüt şehirlerimizi çukura boğdu. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktı. Pek çok ilçemizi çukur terörü ile bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna müsaade edemezdik. Bölücü örgütün eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmeti isteyene destek olmayı görevimiz biliyoruz. İktidarımızda daima ilkeli davrandık. Bölücü örgütün şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Terör özgürlüğün, hukukun demokrasinin düşmanıdır. Demokrasi ile terör hiçbir yerde bir arada bulunmaz. Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Geçici görevlendirme yapılan şehirlerimizde olan budur. Bu kurallar yok sayıldı" dedi.

'MARDİN, MEDENİYETLER BEŞİĞİ'

"Mardin asla sıradan bir şehir değildir" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa, bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saray Bosna'ysa, diğeri Halep'tir. Hama'dır, Humus'tur. Bir nakışı Abbasi ise diğer nakışı Selçuklu'dur. Bir nakışı Artuklu ise diğer nakışı Osmanlı'dır. Mardin bu toprakların kültürüdür, ihtişamıdır. Her köşesi tarihten asırlık bir hatırayı taşıyan medeniyetler beşiğidir. Kimse boşuna heves etmesin. Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız."

'YOLUMUZDAN ASLA DÖNMEDİK'

Erdoğan, "Yolumuz kardeşlik yoludur, refah, kalkınma, huzur yoludur dedik. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersi ile ittik. Nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Bizden çok eserlerimiz konuşsun istedik. Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimiz ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bu günlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık" ifadelerini kullandı.

'KADERLERİNE TERK ETMEDİK'

"AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. Tek parti faşizminin mirasçısı CHP'nin neler yaptığını hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık" dedi. Kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için hassas adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Bir avuç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü Suriye'yi kaderine terk etmedik. Suriye halkını biz bu topraklarda misafir ettik. CHP "gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz" derken ben onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız dedik. Ey batı siz ne yaptınız? Siz böyle bir kapı açmadınız ama biz açtık. CHP dikkat et, biz bu kardeşlerimizi kovmadık" dedi.

"SEÇMEN BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ"

"Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak bile yeterli" diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Kendi küçük dünyalarının ötesinde neler yaşandığından haberleri yok. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. CHP'den tutarlı mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak."

"PKK'NIN UMUTLARI BOŞA ÇIKTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK/YPG'nin umutları boşa çıktı. Esad'ın beklentileri farklıydı ama bunlar tecelli etmedi. Esad'ın şu anda Rusya'da olması, olayın ne kadar manidar geliştiğinin bir ispatı" dedi. Donald Trump'ın Türkiye'yle ilgili söylediklerini de değerlendiren Erdoğan, "Sayın Trump'ın sözleri Türkiye'ye bakışını özetliyor ve yerinde bir tespit. Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Biz de gücümüzün farkındayız" dedi.