İzmir barosu ve TBB’nin kararı hukuka aykırı bulundu

İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), baro seçimlerindeki konuşmasında "terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı"nı iddia eden avukat Aryen Turan, dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve Divan Başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturmasına izin vermemesi üzerine Avukat Bülent Karagöz, İzmir Barosu'na şikayette bulundu. Disiplin kovuşturması isteyen Karagöz, İzmir Barosunun başvuruyu reddetmesi üzerine talebini TBB'ye taşıdı ama sonuç alamadı. Karagöz, bu kez de Ankara 18. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, isnat edilen eylemlerin disiplin hukuku bağlamında kovuşturmayı gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna vardı. Konuya ilişkin açtığı davada haklı bulunduğunu dile getiren Karagöz, böylece olayın disiplin soruşturması açılmasını gerektirecek bir eylem olduğunun kanıtlandığını söyledi.