TSK her zaman Suriye halkının yanında duracak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'ye ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteğin verileceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye halkının yanında durmaya ve geçiş sürecinde görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

107 TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 2025 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, son 1 haftada operasyonlarda 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1579, Irak'ın kuzeyinde ise 1491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, yıl boyunca toplam 107 teröristin teslim olduğunu da belirterek, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir" ifadelerini kullandı.

SINIRDA GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Aktürk, hudutlarda son 1 haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 109 kişinin yakalandığını, 2 bin 16 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini, 2024 yılında hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 939'a, engellenen kişi sayısının da 97 bin 356'ya yükseldiğini kaydetti. Suriye'de mevcut durum ve gelişmelerin yeni yönetimle iş birliği ve koordinasyon içerisinde, yakından takip edildiğini belirten Aktürk, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/ SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.