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SOLOTÜRK Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

SOLOTÜRK Mersin’in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mersin semalarında SOLOTÜRK Kol Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri- ni cep telefonlarıyla kay- detti. SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteriyi, alandan Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetti. Adnan Menderes alkış aldı.

SOLOTÜRK Mersin’in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ekiplere gösteriden dolayı teşekkür etti.

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