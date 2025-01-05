“28 yıl geçse de Devlet hep yanımızda oldu"

Şırnak'ta 28 yıl önce şehit olan Kurtuluş Bozyiğit'in babası Ali Bozyiğit, Aydın'ın Efeler ilçesindeki evi geçtiğimiz hafta yanarak kullanılamaz hale gelince dünyası başına yıkıldı. Kocagür Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında bir hafta önce çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

DEVLET HAREKETE GEÇTİ

Yangında ev tamamen kül olurken yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşayan şehidin babası Ali Bozyiğit ile ailesi, kış ayında sokakta kaldı. Olayın duyulmasının ardından devlet vakit kaybetmeden harekete geçti. Mağdur olan aileye yardım eli uzandı ve Aile Sosyal Hizmetler kurumu geçici barınmalarını sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şehit ailesinin çaresizliğine duyarsız kalmadı. Kömürcüoğlu evi yanan Şehit babası Ali Bozyiğit'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

YARDIM ELİ HEP UZANDI

Devletin her zaman yanında olduğunu ileten İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, derhal tadilat işlemlerine başlanacağını ve evini eskisinden daha güzel bir hale getireceklerini belirtti. Şehit babası Ali Bozyiğit, yardım eli uzatan yetkililere teşekkür etti. Yeni bir eve kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan şehit babası Bozyiğit, "28 yıl oldu oğlum şehit olalı. O günden bu yana devletim bizi asla unutmadı. Her zaman yanımızda oldular. Ne zaman derde düşsek, zorluklarla karşılaşsak devlet, yardım elini uzattı. Allah devletime zeval vermesin" diye konuştu. Evlatlarının 1997 yılında henüz 21 yaşındayken şehit düştüğünü belirten baba ve aile yakınları, "Bu vatana canımız feda" dedi.