Komisyondan çıkarılan Kıraç istifasını açıkladı

İzmir Menderes Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç, belediye meclisi üyeliğinden istifa etti. Daha önce CHP meclis üyesiyken partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren sözleri nedeni ile Başkan Yardımcılığı görevinden alınıp, partisinden ihraç edilen Kıraç, ihraç kararının ardından Bağımsız Meclis Üyesi olarak siyasi kariyerine devam ediyordu. Kıraç, Ocak ayı Menderes Belediye Meclisi'nde CHP içindeki bazı muhalif meclis üyeleri ve AK Parti'li bazı isimlerle birlikte hareket edip Denetim Komisyonu'na seçilmişti. Bunun üzerine komisyonlara seçilen kişilerin mecliste grubu bulunan siyasi partiler tarafından aday gösterilmesi gerekçe gösterilerek Bağımsız Meclis Üyesi olan Kıraç'ın Denetim Komisyonu üyeliği düşürüldü. Fatih Kıraç, meclis üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Kıraç istifanın ardından, "Yalaka olup makam mevki sahibi olacağınıza dürüst olun şerefiniz olsun" ifadeleri ile sosyal medya hesabından tepkisi gösterdi.