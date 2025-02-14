Devlet Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, yazılı mesajında, "İnsanlık kalıcı barış ve huzura hayli susamış, hakikat ve hakkaniyet çağrıları daha da şiddetlenmiştir. İnsanlığın bilcümle pençesine düştüğü manevi buhranlar ve maddi buzlanmalar maalesef görüş açılarını daraltmakla kalmamış, heves ve heyecanları da darboğaza sürüklemiştir" dedi.

"SESSİZ KALINMAMALI"

Bahçeli, zulüm ve zorbalığın at koşturduğu; yerkürenin dört bir köşesinde insanlık değerlerine, adalet ve hukuk ilkelerine ağır saldırı ve suikastların yapıldığı bugünkü alacakaranlık dönemin tek panzehri, tek şifası, yegane direniş hattının manevi toparlanma, birlik ve beraberlik hatlarını tahkim ve takviye etmek olduğuna dikkat çekerek, "Filistinli kardeşlerimizi Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır" dedi. Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmanın bedelinin ağır bir suç olduğunu belirten Bahçeli, bu hamleyi gözü dönmüşlük olarak yorumladı.

KUDÜS PAKTI MESAJI

'Kudüs Paktı' teklifinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Bahçeli, "Bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının tecellisi süratle temin edilmelidir. Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Bu mübarek gecede Cenab-ı Allah'tan niyazım; Müslüman gönüllere hidayet nasip etmesi, tefrika, tezvirat ve fitne tehdidinden cümlemizi muhafaza etmesidir. Bu duygularla aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'ın rahmetini, mağfiretini, ihsanını ve gufranını diliyorum" dedi.