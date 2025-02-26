Savaş’tan Özel’e suç duyurusu

CHP'den 11 Aralık 2024'te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" sözlerini gerekçe göstererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

RENCİDE ETMİŞTİR

Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu açıklamalarını gerekçe göstererek, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde ifadelere yer verildi: "Şüpheli Özgür Özel, müvekkili açmış olduğu dava sebebiyle birilerinin yönlendirdiği bir piyon olarak nitelendirmiş ve müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir. Türk Ceza Kanunu Madde 125'e göre: 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da sövmek suretiyle bu değerlerine saldırıda bulunan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.' Şüpheli Özgür Özel, basın aracılığıyla

müvekkilime karşı hakaret suçunu işlemiştir. Kullanmış olduğu ifadelerle müvekkilin itibarına zarar vermiştir. Bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şikayetçi ve davacıyız. Hakkında soruşturma başlatılmasını ve neticesinde kamu davası açılmasını talep ederiz."

KURULTAY İÇİN İFADE

Öte yandan Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Üregen, "Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müvekkilim Savaş adına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.