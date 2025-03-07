Aliağa Belediyesi’nden gemi söküm tesisi hamlesi

İzmir Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren gemi söküm tesisi alanını belediye şirketi APAŞ aracılığıyla Emlak Konut'tan aldı. 22 gemi söküm şirketinin bulunduğu alandaki mülkiyet sorununu bu şekilde çözen Aliağa Belediyesi'nin ileride onarım ve büyük çaplı tamirat çalışmaları için de alanda düzenleme yapabileceği öğrenildi. Aliağa'da birçok kez gündeme gelen gemi söküm tesisindeki mülkiyet sorunu uzun süredir çözüm bekliyordu. Aliağa Belediyesi, TOKİ'nin Emlak Konut'a devrettiği gemi söküm tesisi alanını alarak hem sorunu çözmüş oldu hem de geleceğe yönelik önemli bir hamleye imza attı. Gemi söküm işi yapan firmaların mülkiyet sorununu gerekçe göstererek yatırım yapmaktan kaçındığı alanın Aliağa Belediyesi şirketi Petrol A.Ş. (APAŞ) uhdesine geçmesi ilçede olumlu karşılandı. 20'den fazla gemi söküm şirketinin faaliyet gösterdiği alandaki sorun bu şekilde çözüme kavuşurken, bu bölgenin öncelikli olarak Aliağa'ya yakışır bir tesis haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi. Gemi söküm tesisi alanının ilerleyen zamanda sadece söküm işlemi için değil aynı zamanda onarım ve büyük çaplı tamirat çalışmalarında da kullanılabileceği ifade edildi.