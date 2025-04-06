Trump’ın gümrük vergileri milyarderlerin servetini eritti

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklaması küresel piyasaları sarstı, milyarderlerin servetleri eridi. Dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti bir günde 208 milyar dolar azaldı. Yaşanan düşüş, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 13 yıllık tarihindeki dördüncü en büyük ve Covid- 19 salgınının zirvesinden bu yana en büyük düşüş oldu.

YÜZDE 3,3'LÜK DÜŞÜŞ

Milyarderlerin yarısından fazlası servetlerinde ortalama yüzde 3,3'lük bir düşüş yaşadı. Meta Platforms'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos en büyük kaybı yaşayan isimlerdi. Tesla CEO'su Elon Musk, geciken teslimatlar ve Trump'ın verimlilik çarı olarak tartışmalı rolü nedeniyle elektrikli araç üreticisinin hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte bu yıl şimdiye kadar 110 milyar dolar kaybetti. Ancak, Tesla'nın çoğunlukla ABD'de ürettiği otomobiller nedeniyle, gümrük vergilerinin etkisi yabancı rakiplerine kıyasla daha az olabilir. Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify'ın kurucu ortağı ve CEO'su Lutke ise, 1,5 milyar dolar ya da servetinin yüzde 17'sini kaybetti. Shopify'ın hisseleri, Toronto'da yüzde 20 değer kaybetti.