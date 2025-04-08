Tunç Soyer PM’ye giremedi! Özel’in listesinde olmayan seçilemedi

CHP'DE merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı. Özgür Özel'in yanı sıra parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bir anahtar liste çıkardı. Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. Listede ise İzmir'den 5 isim bulunuyordu. PM listesinde İzmir'den Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Murat Bakan ile Parti Sözcüsü Deniz Yücel listede yer alarak yerlerini korudu.

ÜYE SAYISI 8'DEN 4'E DÜŞTÜ

YDK seçimlerinde ise İzmir'den mevcut isimler Özkan Tice ile Ekincan Aksoy yerini korurken Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Özel'in Bilim Kurulu listesinde yer buldu. Seçime birkaç gün kala sürpriz bir şekilde PM'ye aday olacağını duyuran İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, PM'ye girmeye çalıştı ancak sandıkta aradığını bulamadı ve 404 oyda kaldı. Muhaliflerin en yüksek oyunu Orhan Sarıbal 414 oy ile, Deniz Demiröz 408 oy ile alırken Soyer ise üçüncü oldu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise 342 oyda kaldı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu. Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu. Özel ile tartışma yaşadığı öne sürülen Uzgel PM dışında bırakıldı. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.