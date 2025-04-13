Ahlaksız doktorlar görevden alındı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda, kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YAZIŞMALAR İFŞA OLDU

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, sürecin hukuki ve idari açıdan titizlikle takip edileceği vurgulanarak, üniversitenin sağlık hizmetlerinde etik kuralların tavizsiz şekilde uygulanmasına büyük önem verdiği belirtildi. Kurum, soruşturma sonuçlanana dek kamuoyunun sağduyulu davranması çağrısında bulunurken, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi.