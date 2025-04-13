Bakan Fidan ve Lavrov’dan Antalya’da kritik görüşme

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Ortadoğu ve Suriye konusunu öne çıkaran panelleriyle 2. gününde de yoğun ilgi gördü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Filistin Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Mustafa'nın da yer aldığı panelde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin "İsrail hükümeti neden Suriye topraklarına giriyor?" sorusu dikkat çekti. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ayrı ayrı ikili temaslarda bulundu.

ATEŞKES ÇABASI

ADF'nin yapıldığı NEST Kongre Merkezi'nde Lavrov ve Sibiha'nın ikili görüşmelerini gerçekleştirdiği salonlar aynı koridorda yer aldı. Türk ve yabancı basın mensupları daha önce ADF kapsamında Rusya ve Ukraynalı bakanların bir araya gelmiş olmasından hareketle benzer bir temas yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip etti. Dışişleri Bakanı Fidan da, Lavrov ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Suriye, Gazze, enerji işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Karadeniz seyrüsefer güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabaları görüşüldü. Bakan Fidan, daha sonra İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi. İki bakan basına kapalı görüştü.