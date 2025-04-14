Söke’de Yılan Balığı Festivali fiyaskosu

CHP'li Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın büyük tanıtımlarla duyurduğu Yılan Balığı Şenliği, skandala dönüştü. Yılan balığı yemek için kilometrelerce yol gelen vatandaşlar, balığı sadece bir akvaryumda görebildi.

'PARAMIZLA REZİL OLDUK'

Tadına bakmak isteyen binlerce kişi, bulabildikleri tek seçenek olan köfte ekmek, gözleme ve çağ kebabıyla yetinmek zorunda kaldı.Bafa Gölü kıyısında bulunan Serçin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yılan balığı sezonu olmaması gerekçesiyle tek bir lokma bile servis edilmedi.

Adı "Yılan Balığı Festivali" olan şenlikte ne balık vardı ne de gastronomik bir şölen. Balık ekmek yemek için festivale gelen fakat hayal kırıklığına uğrayan katılımcılar, "Balık görmeye değil yemeye geldik. Akvaryumdan başka bir şey göstermediler. Reklamla kandırıldık, paramızla rezil olduk" diye konuştu. Yaklaşık 140 stant kurulan festivalde, her esnaftan ortalama 5 bin lira kira alındı. Ancak yağmurla birlikte düşük katılım birleşince esnaf zararla dönerken, belediye 1 milyon TL gelir elde etti. Tepkiler, organizasyonun plansız ve halkı düşünmeden yapıldığı yönünde yoğunlaştı.

Gelen eleştiriler sonrası açıklama yapan Başkan Arıkan, "Köylüde balık yoktu, stok yapılamadı. Gelecek yıl erken alım yapacağız" diyerek sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştı. Ancak bu savunma da vatandaşları ikna etmedi. Festivale katılan birçok kişi "Bu organizasyon ciddiyetsiz, halkla alay eder gibi!" diyerek tepki gösterdi.