‘Mazlumun yanında zalimin karşısındayız’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un girişimleriyle düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Birçok ülkenin meclis başkanlarının katıldığı toplantı, Başkan Erdoğan'ın da yer aldığı aile fotoğrafı çekiminin ardından başladı.

MECLİS BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Konuşmasına, tarih boyunca nice medeniyetlerin beşiği olmuş, nice peygamberlere ev sahipliği yapmış Filistin'in sesi olmak için bir araya geldiklerini belirterek söze başlayan Erdoğan, bugün sadece bir beldeyi ve halkı değil, aynı zamanda adaleti, barışı ve direnişi savunmak için buluştuklarını ifade etti. Meclis Başkanlarını, "Medeniyet, tarih ve kültür şehri İstanbul'a hoş geldiniz" diyerek selamlayan Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunun her bir mensubuna yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi. Erdoğan, "Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim; Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. Filistin'i savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır" dedi.

"BU DAVA VİCDAN MESELESİDİR"

Filistin davasının, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tüm bunlarla birlikte Filistin davası, özü itibarıyla insan olma, insan kalma mücadelesidir. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Elbette bu dava bir siyasetin de ötesinde bir vicdan meselesidir. Bugün burada bulunan siz kardeşlerim aslında bunu yapıyorsunuz. Duruşunuzla sadece Filistin'i ve Filistin halkını değil, insanlığı ve insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak, baskılara boyun eğmeyerek tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"ZALİMİN OYUNCAĞI OLDULAR"

İsrail hükümetinin çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli masumları katlettiğini dile getiren Erdoğan, "İsrail'in vahşice öldürdüğü 60 bine yakın Filistinlinin kahir ekseriyeti kadın ve çocuk. Nüfusun yüzde 7'den fazlası ya katledildi ya da sakat bırakıldı. Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların, Gazze halkının işgale karşı verdiği direnişe terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye olarak bu iftiraları, bu kara propagandayı reddettiğimizi bugün bir kere çok net biçimde söylemek isterim. Filistin direniş hareketi bizim nazarımızda bir Kuvâyi Milliye hareketidir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. Bugün dünya zalim karşısında susan, hatta zulmü alkışlayan bir düzenin esiri olmuştur" dedi.

"BATICILIK TÜRKİYE'Yİ YIKIMA GÖTÜRDÜ"

Başkan Erdoğan, programı kapsamında dün 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne de katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Biz çini ile konuşan hatta anlatan, ebru ile dua eden, resim ile sabrı resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda asla kibir ve gösteriş yoktur. Batıcılık Türkiye'yi yıkıma götürdü" dedi. Ana muhalefet partisi CHP'nin zorbalıklarının korkunç boyuta ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Sanatçıları fişlediler. Sporcuları fişlediler. Boykot bahanesiyle ekonomiye zarar verdiler" ifadelerini kullandı.