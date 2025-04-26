İngilizler Başkan Erdoğan’a övgü yağdırdı: Avrupa’nın kurtarıcısı

CHP lideri Özgür Özel'in İBB'ye yönelik soruşturmalardan sonra Türkiye'yi şikayet ettiği Batı medyasından The Economist dergisi, İmamoğlu ile ilgili haber yapmazken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise manşetine taşıyarak övgü yağdırdı. Haberde, Türkiye'nin Avrupa ilişkileri değerlendirildi ve Başkan Erdoğan, Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı olarak gösterildi.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

The Economist'in yayımladığı haberde, "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna ise savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi, rahatlık adına çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı" ifadelerine yer verildi. Dünyaca ünlü dergi Başkan Erdoğan'ın "Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez" sözlerini de okuyucularına hatırlattı. Türkiye'de iç siyasette sorunlar yaşandığını öne süren dergi, Avrupa'nın yine de Türkiye ile yakınlaştığını vurgulandı.

AVRUPA YARDIMA MUHTAÇ

Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu belirtilen haberde, "Erdoğan, Türkiye'yi dinamik bir bölgesel güç olarak göstermeye, Avrupa'yı ise kansız ve eski bir güç olarak göstermeye meyilli, bu yüzden onun sözlerini toptan kabul etmemeniz affedilebilir. Türkiye'nin ekonomisi durgunluk döneminde olsa da, geçen yıl savunmaya harcadığı 24 milyar dolar, Almanya'nın harcamalarının sadece dörtte biriydi. Yine de Türkiye'nin güçlü adamı Erdoğan'ın yanıldığı söylenemez. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa her zamankinden daha fazla Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor" değerlendirmesi yapıldı.

LUXON ONURUNA YEMEK

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi. Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı öğrenildi.

'ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

AYM'NİN 63. KURULUŞ YILI DOLMABAHÇE'DE KUTLANDI

Anayasa Mahkemesi'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümü, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen programla kutlandı. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve yargı camiasından çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "1962'den bu yana mahkememizde büyük bir özveriyle çalışmış, anayasal denetimin kurumsallaşmasına önemli katkılar sunmuş, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve bireysel hakların korunması adına emek vermiş tüm başkan, başkanvekili ve üyelerimize, raportörlerimize ve idari personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Öte yandan, Erdoğan, Kadir Özkaya ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer ald