PKK’nın feshi ve silah bırakması an meselesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi tahkim ve Türkiye Yüzyılını inşa etme" iradesiyle başlayan, 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin" çağrısı ile hız kazanan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik açıldı. Terör örgütü PKK kongresini toplayıp fesih ve silah bırakma kararı aldı. İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta terör örgütünü kendini feshedip silah bırakmaya çağırmıştı. Terör örgütü PKK'nın bu çağrıya cevap vermesi bekleniyordu. PKK çağrıya uyarak beklenen kararı aldı. Terör örgütü PKK'nın aldığı kararı dün ilk duyuran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan oldu. Doğan düzenlediği basın toplantısında "PKK'nın kongresini topladığını duyurması, an meselesi. Yani her an kongrenin toplandığını duyurabilir" diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN TEŞEKKÜR

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra terör örgütü PKK'dan "Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklaması geldi. DEM Parti MYK 8 maddede sıraladığı "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlıklı açıklamasında, "Çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. Açıklamada, "Tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz" denilen açıklamanın devamında, "Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor... Süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme asla izin vermeyeceğiz. Eşit yurttaşlığın, demokratik siyasetin ve barışın yılmaz savunucuları ve taşıyıcıları olacağız... Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır" denildi