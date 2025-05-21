’Erdoğan en güçlü liderlerden birisi’

ABD'li haber dergileri, Başkan Erdoğan'ın 'birçok jeopolitik cephede kilit bir aktör' olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, Erdoğan'ın 'barış reçetesini' okurları ile paylaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sivil ve askeri danışman olarak görev yapmış Richard Outzen ise yaptığı açıklamada Türkiye'nin jeopolitik yükselişini ve güç projeksiyonunu "En önemli stratejik gelişmelerinden biri" olarak tanımladı. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan ise Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana, Erdoğan'ın Türkiye'nin en etkili lideri olduğunu vurgulayarak "23 yılı aşkın süredir, NATO'nun önde gelen ülkelerinden birini ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birini yönetiyor. Birçok ABD başkanıyla ve başka ülkelerden liderlerle muhatap olan Erdoğan, bölgesel ve küresel düzeydeki tüm dinamiklerin farkında" dedi.