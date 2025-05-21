İlim Yayma Ödülleri için başvurular alınıyor

Türkiye'nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin, Türkiye'nin en büyük akademik ödülü ve dünyanın da sayılı ödüllerinden birisi olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, "Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan da parlak, genç dimağların akademisyen namzeti gençlerimizin kariyer olarak bu itibarlı, şerefli yolu geçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.