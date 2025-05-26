Cevdet Yılmaz, Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eşŞara ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, görüşmeyle ilgili şunları kaydetti: "Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımlarının artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz."