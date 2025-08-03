Türkiye olarak Kıbrıs’ın yanındayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne katıldı. Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliği ruhuyla 29 yeni aracı hizmete alıyoruz. Bunlardan 24'ü hizmet aracı şeklinde, 5'i ise itfaiye aracı olmak üzere bugün 29 aracın teslimini yapıyoruz. Türkiye olarak bu destekleri günü kurtarmak için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlü kurumsal yapıyla geleceğe hazırlamak için ortaya koyuyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya, aynı inanç ve kararlılıkla kardeşlik ruhuyla yol yürümeye devam edecektir."