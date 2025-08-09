Belediyede aile boyu istihdam! CHP’li başkana yargı şoku

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede işten çıkarılan çalışanlar, açtıkları davaları kazanarak hukuk zaferine imza attı. Seçim kampanyasında "Hiçbir belediye işçisinin işine son verilmeyecek" sözü veren başkan, sözünü unutarak 100'e yakın işçiyi işten çıkardı. Başkanın bu kadroları aile üyeleriyle doldurduğu, kardeşini, yengesini ve bir yakınını belediye kadrolarına sınav usulsüzlüğüyle yerleştirildiği öne sürülmüştü.

100 İŞÇİ ÇIKARDI, 200 İŞÇİ ALDI

Başkan Sezer Durmuş, seçim öncesi yaptığı bir konuşmada, "CHP gelirse sizi işten çıkaracak diye söylemler var. Belediye çalışanlarımız bunlara kesinlikle kulak asmasınlar. İşçilerimizin kendilerine de anlattım. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Burada sizlerin huzurunda söz veriyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak göreve geldikten kısa süre sonra 100'ü aşkın belediye çalışanının işine son verdi, yerine ise yaklaşık 200'e yakın yeni personel alındı. İşten çıkarılanlar arasında, eşi 4. evre kanser hastası olan bir kadın işçi de vardı. Belediyede herkesin bildiği bu ağır duruma rağmen kadın, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle hem kirasını ödeyemedi hem de eşinin bakımını karşılayamadı. Talihsiz adam, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

MAHKEME İŞÇİLERİ HAKLI BULDU

Mağdur işçilerden bir kısmı, Avukat Burcu Aslan aracılığıyla Dalaman Belediyesi'ne "işe iade" davası açtı. Mahkeme, işçilerin haklı olduğunu tescilleyerek işe iadelerine karar verdi. Konuya dair konuşan Avukat Burcu Aslan, alın

terinin, emeğin ve emekçinin siyasi kavgaların arasında sıkışmamamsı için azami özeni göstermesi gereken siyasilerin bunun tam aksi davrandığını belirtti. Aslan, siyasi rövanşların işçi ve emekçinin sırtına basılarak yürütülmesinin sadece hukuka değil vicdana ve insanlığa da aykırı olduğuna vurgu yaptı.

HEPSİNİ KANDIRMIŞLAR

İşten çıkarılan çok sayıda işçinin ise dava açamadığına da vurgu yapan Aslan, şunları söyledi: "İşçileri çıkardıktan sonra 'Sizi 1-2 aya, ortalık durulduğunda işe alacağız. Hiçbir dava açmayın' deniyor. İşe iade davasının dava açma süresi de 1 aydır. Bu bir hak düşürücü süredir. Yani 1 ay geçtikten sonra hiçbir şekilde dava

açamazsınız. Çoğu işçi de buna inandığından dolayı dava açmıyor. Onlar için kıdem-ihbar ile ilgili işçilik alacakları davası açılacak."

ESKİ BAŞKAN TANIK OLDU

Dalaman'ın önceki dönem AK Parti Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, davaların her aşamasında işçilerin yanında yer aldı ve duruşmalara tanık olarak katıldı. Karakuş, "Bu sadece işçilerin değil, adalet arayan herkesin mücadelesidir" diyerek destek mesajı verdi. Mahkemenin verdiği karar, Dalaman'da "hak yerini buldu" yorumlarıyla karşılanırken, belediye yönetiminin karara uyup uymayacağı ve işçilerin yeniden görevlerine dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.