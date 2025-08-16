Tarihi zirve Alaska’da gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Alaska'daki tarihi görüşme öncesi kırmızı halıda tokalaşan iki lider, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde buluştu. Görüşmede ABD ve Rusya heyetleri de yer aldı. Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik etti. Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

F-35'LER UÇTU

Görüşmenin ana gündem maddesini Rusya- Ukrayna savaşı oluşturdu. ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım" demişti. Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti. Trump'ın Putin'i karşılaması sırasında ABD'ye ait F-35 ve B-2 savaş uçaklarının havada olması ve Putin'in bir süre gökyüzündeki uçaklara bakması ise görüşmeye damga vurdu. Öte yandan Beyaz Saray tarafından Trump-Putin zirvesine ilişkin "Barışın Peşinde" paylaşımı yapıldı.