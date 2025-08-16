‘Türkiye güvenilir bir ev sahibi’

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Saeid Hatibzade, Türkiye-İran ilişkileri, İran-İsrail gerilimi, İran'ın nükleer programı ve Azerbaycan-Ermenistan barışına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hatibzade, İsrail ve ABD'nin saldırılarını "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirirken Tahran'ın nükleer program hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Nükleer müzakereler konusunda Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Hatibzade, Türkiye'yi "güvenilir bir ev sahibi" olarak tanımladı ve E3 ülkeleriyle görüşmelerin süreceğini belirtti. Türkiye hükümetine, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Fidan'a barış için yürüttükleri diplomasi için teşekkürlerini sunan Hatibzade, "Aynı zamanda Türkiye'yi bu tür önemli görüşmeler için ne kadar uygun bir yer olarak gördüğümüzü de gösteriyor" dedi. İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya da değinen Hatibzade, "Ülkem saldırı altındaydı ama sadece İsrail tarafından değil. İsrailliler ve Amerikalılar tarafından çok koordineli bir saldırı ve saldırganlıktı. Aslında İsrail İran'ı terörize etmeye başladığında biz müzakerelerin ortasındaydık ve görevde olmayan komutanlarımıza gece yarısı, aileleriyle birlikteyken suikast düzenlediler. Hatta bu komutanların komşularını ve yaşadıkları yerleri de hedef aldılar. Yani asıl amaç sadece bahsettiğiniz nükleer tesisler değildi, aynı zamanda üst düzey komutanlarımıza da suikast düzenlemek istediler. Elbette nükleer tesislere saldırmak uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir, belki de uluslararası hukukun en kötü ihlalidir çünkü tüm nükleer tesislerimiz BM güvencesi ve IAEA'nın sürekli denetimi altındaydı. Hepsi ilan edilmiş tesislerdi ve yerlerinde duruyorlardı" dedi.