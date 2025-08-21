İYİ Parti’den çirkin provokasyon

TERÖRSÜZ Türkiye sürecine başından beri karşı çıkan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye de vermeyen İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Yüksel Arslan yeni bir provokasyona imza attı. Arslan, sosyal medya hesabından "DEM Parti'nin istekleri" diye içinde "özerklikten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine vali atanmasına" kadar gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan iddiaların yer aldığı bir liste yayınladı.

Üstelik bunun kendilerinin katılmadığı TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gizli oturumunda konuşulduğunu öne sürdü. Arslan'ın iddialarına karşı DEM Parti bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır. Amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon'un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir" denildi. Tüm bu açıklamalara karşın Arslan'ın sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ettiği de görüldü.