CHP’de kongre süreci Özgür Özel sıfırdan başlayabilir

GEÇTİĞİMİZ ay, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini ilan eden CHP Genel Merkezi'ne muhalif kanadın tepkisi sert olmuştu. 'Olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlanan bu hamlenin ardından 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı. Edinilen bilgilere göre partililerin delege seçimlerine ilgisi de oldukça düşük seviyede kaldı.

Seçimlerin genel merkezin ağır baskısı altında devam ettiğini savunan partili kaynaklar, mevcut ilgisizliğin en önemli gerekçesinin bu durum olduğunu vurguladı. 15 Eylül'deki duruşmadan 'iptal' kararı çıkabileceğine yönelik güçlü beklentinin de seçim heyecanını sekteye uğrattığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi halinde, halihazırda devam eden kongreler takviminin akıbeti de merak konusu oldu. Bazı kaynaklar, "Böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, Kemal Bey'in de yeniden göreve dönmesi halinde, hazırlıklar tamamlandıktan sonra kongre süreci sıfırdan başlatılabilir" değerlendirmesinde bulundu.