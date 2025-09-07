Başkan Erdoğan: Enkazlar kalktı yaralar sarıldı

Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, önemli değerlerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasına, "Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum" sözleriyle başladı.

MİLLİ SPORCULARA TEBRİK

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'daki vatandaşlara da selamlarını ileten Erdoğan, "Dünya Şampiyonası'ndda finale yüsekelen A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum" diye konuştu. Erdoğan, "Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK"

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden birinin Malatya olduğunu vurgulayan Erdoğan, "11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum. Tarihin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BARONLARINA MESAJ

Hükümetin bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğrattıklarını belirten Erdoğan, "Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz. Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Türkiye'yi terör belasından kurtaracaklarını da belirten Erdoğan, "Savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasını, "Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle bitirdi.