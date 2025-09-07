Trump’tan Venezuela’ya: Eğer bizi tehlikeye atarlarsa vururuz

ABD-VENEZUELA arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, yönetiminin uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar kapsamında Porto Riko'daki bir hava üssüne 10 adet F-35 konuşlandırıldığını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü Venezuela'ya ait 2 F-16 savaş uçağının ABD Donanması'na ait Jason Dunham savaş gemisinin yakınından uçmasını "son derece kışkırtıcı bir hareket" olarak değerlendirerek, "Eğer bizi tehlikeye atacak olurlarsa onları vururuz" ifadelerini kullandı.