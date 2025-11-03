Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Bu süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.

Geçtiğimiz hafta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapmış, aynı gün Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti. Bu temaslardan çıkan sonuçlar ve oluşan beklentiler bugün kabine toplantısında ele alınacak. Öte yandan ekonomideki son veriler, enflasyonla mücadele, alım gücünün artırılması, terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar ele alınacak.