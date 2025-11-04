‘Kamusal alan rant kapısına döndü’

Karşıyaka Belediyesi'nin ilçedeki en değerli kamusal alanlardan biri olan Bostanlı Pazarı'nda Cumartesi günleri de tezgah açılabilmesi için kullanım hakkını 9 yıllığına özel bir şirkete devretmesi tartışma yarattı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ile AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, karara sert tepki göstererek ihalenin 'rant ve kamu zararı' doğurduğunu savundu. Köse ve Ünal, yayımladıkları ortak açıklamada bu kararı "kamu yararına aykırı ve esnafın emeğini hiçe sayan bir uygulama" olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Bostanlı Pazarı, Karşıyaka halkının, esnafın ve üreticinin alın teriyle yaşattığı bir pazar yeridir. Ancak mevcut belediye yönetimi bu alanı özel şirkete peşkeş çekmiştir. Halkın malı üzerinden rant yaratılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN SORUMLU

AK Partili isimler, yaşanan sürecin sorumluluğunu doğrudan Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal'a yükledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazar esnafını ve Karşıyaka esnafını karşı karşıya getiren, bu ranta göz yuman kişi Sayın Behice Ünsal'dır. Kamuoyu tepkisine ve esnafın mağduriyetine rağmen bu yanlıştan dönmemekte ısrar etmektedir."