BOSPA krizi her geçen gün büyüyor

Karşıyaka'nın en yoğun semt pazarlarından biri olan ve halk arasında 'BOSPA' olarak bilinen Bostanlı Pazaryeri, iddiaya göre elektrik altyapısında meydana gelen arızalar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Karşıyaka Belediyesi, vatandaş güvenliğini riske atacak nitelikte tespit edilen sorunların giderilmesi için pazaryerinde bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Pazarcı esnafı ise "Madem elektrik altyapısı uygun değildi belediye neden 1 Kasım Cumartesi günü ısrarla burada tekstil günleri etkinliği gerçekleştirmeye çalıştı" diye sordu.

ESNAFTA ART NİYET ŞÜPHESİ OLUŞTU

Bostanlı Pazarı'nda Çarşamba gününün dışında Cumartesi günü de tezgah açılabilmesi için özel organizasyon şirketi ile anlaştığı belirtilen Karşıyaka Belediyesi ile pazarcı esnafı arasındaki gerginlik sürüyor. Alanın özel bir şirkete devredilme girişimi sonrası geçen Cumartesi günü açılması planlanan tekstil günleri, Çarşamba günü aynı alanda tezgah açan pazarcı esnafının tepkisi sonrası hayata geçirilemedi. Yaşanan olayın yankıları sürerken, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ilginç bir hamle yaptı. Başkan Ünsal'ın talimatı sonrası Karşıyaka Belediyesi, Çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazaryeri'nin elektrik altyapısında yaşanan arızalar nedeniyle pazaryerinin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bostanlı pazarımız elektrik donanımında meydana gelen ve tehlike arz eden arızaların tespiti ve tamiri ile bu yönde vatandaşlarımız tarafından iletilen şikayetlerin giderilmesi amacıyla geçici olarak kurulamayacaktır" ifadelerine yer verildi. Yaşananların altında bir art niyet arayan pazarcılar ise, "Madem elektrik altyapısı uygun değildi belediye neden 1 Kasım Cumartesi günü ısrarla burada tekstil günleri etkinliği gerçekleştirmeye çalıştı" diye karara tepki gösterdi.