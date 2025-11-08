“Sanatseverler için bir cazibe merkezi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, sarayın Osmanlı kültürüne, sanatına ve manevi kimliğine ışık tutan ender koleksiyonlarıyla benzersiz bir yer olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, "Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin zevkiselimine ve hayat felsefesine şahit olacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Eminim ki bu müze, tarih meraklıları ve sanatseverler için güçlü bir cazibe merkezi olacaktır" dedi. Müzenin son derece titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin zevkiselimine ve hayat felsefesine şahit olacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Eminim ki bu müze, yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklıları ve sanatseverler için güçlü bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.