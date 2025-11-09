Tunç: Yargı vesayetin zincirini kırdı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) tesisindeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "adaletin yüzyılı" kılmayı hedeflediklerini belirten Tunç, adaletin, herkese hak ettiğini vermek olduğunu vurguladı. Toplumlar ve teknoloji geliştikçe, ticari uyuşmazlıklar çeşitlendikçe yeni suç tiplerinin doğduğunu ifade eden Tunç, bu kapsamda yeni düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tunç, 8, 9 ve 10'uncu yargı paketlerinin yasalaştığını, 11 ve 12'nci yargı paketlerinin de kısa sürede TBMM'nin gündemine geleceğini kaydetti.

"KORKU DEĞİL CESARET İŞİ"

Darbe girişimi sırasında, yargının vesayetin zincirlerini kırdığını belirten Tunç, "Bugün bu teşkilatın her mensubu biliyor ki adalet, korkunun değil cesaretin işidir. Bazıları hala eski alışkanlıklarla konuşuyor, yargıyı yönlendirmeye, baskılamaya yönelik açıklamalar yapıyorlar. Özellikle 'Türkiye bir hukuk devletidir' dediğimde bundan rahatsız olanlar var. O rahatsız olanların hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından anladıkları 27 Mayıs yargısıdır, 12 Eylül yargısıdır, 28 Şubat yargısıdır. Bizim hukuk devletinden anladığımız ise 28 Şubat postmodern darbecilerini ve 12 Eylül darbecilerini 30 yıl sonra da olsa yargının huzuruna çıkaran hukuk devleti anlayışıdır" ifadelerini kullandı.