Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporu: Havuzdaki kaçak söylenmedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, Zeyrek'in evindeki havuzun proje kapsamında süs havuzu olarak onay aldığı, buna rağmen yüzme havuzu yapıldığı tespit edildi. Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'nün (55) motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yaptığı ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S.'nin (56) bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı. Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti.