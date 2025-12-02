Manavgat Belediyesi’nin rüşvet davası başlıyor

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Makam odasında tatlı kutusuyla alınan 110 bin euroluk rüşvete suçüstü yapılmış, rüşvet çarkı ortaya çıkmıştı. Birbiri ardına itiraflarla deşifre olan rüşvet çarkında pek çok isim gözaltına alındı. Belediyede kurulan rüşvet zinciri ise tek tek deşifre edildi.