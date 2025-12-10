Germencik’te çöp isyanı

Aydın'ın Germencik ilçesi, son günlerde adeta çöplerin altında kaldı. Günlerdir toplanmayan çöpler hem görüntü hem de koku kirliliğini dayanılmaz hâle getirirken, sabrı taşan vatandaşlar isyan etti.

Konteynerler dolup taşınca bazı ilçe sakinleri tepki olarak konteynerleri devirdi, bazıları ise ilçe kanalına attı. CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise çöp konteynerlerini kanala atan vatandaşları kamu malına zarar vermekle suçlayarak, "Bu bir vandalizmdir. Bu tür vandalizme karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" açıklamasında bulundu. Başkanın bu çıkışı ilçede büyük yankı uyandırdı. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Vandalizm diyorsun ama günlerdir çöp toplanmıyor. Bu ilçeyi bu hale getiren kim?", "Konteynerler kırık, bakımsız. Pislik içinde. Çöp suyu yollara akıyor", "İnsanlar sesini duyurmak için çare arıyor. Sorunun kaynağı belediyenin işini yapmaması" ve "Vatandaşı suçlayacağına görevini yap" yorumlarını yaptı. Germencik'te çöp sorunu artık yalnızca çevre kirliliği değil, güvenlik ve sağlık açısından da ciddi risklere dönüşürken, vatandaşlar belediyeden acil ve etkili bir çözüm bekliyor.