“Türkiye Yüzyılı’nı terör olmadan inşa edeceğiz'

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol ile bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

'HEPİMİZİN ORTAK ARZUSU'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Tunç görüşmede, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından ortaya konulacak yol haritası kapsamındaki adımların konuşulduğunu ifade etti. Terörün tamamen sona ermesinin ortak arzu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."