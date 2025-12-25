Netanyahu’nun teneke tıngırtısından farkı yok

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına Ankara'daki trajik kazaya değinerek başlayan Başkan Erdoğan, uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın başkanlığındaki Libya heyetine ve uçak mürettebatına rahmet diledi. Erdoğan, "Mevla ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımızca yapılacaktır" dedi.

"BİZ 86 MİLYONUN İKTİDARIYIZ"

Dertlerinin muhalefet gibi sadece kendi seçmenlerine ulaşmak, sadece kendilerine oy verenlerle gönül köprüleri kurmak, yankı odalarında birbirlerine konuşmak olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. Çünkü biz belli çevrelerin, belli ideolojik kabilelerin değil, tüm Türkiye'nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, dil, din, mezhep, görüş ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın çabası içinde olacağız" diye konuştu. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükünün daha da arttığını söyleyen Erdoğan, su altında kalan çadırları, aşırı soğuk sebebiyle hipotermi geçiren bebek ve çocukları herkesin içi yanarak takip ettiğini dile getirdi.

"GAZZE'YE YARDIM ENGELLENDİ"

Erdoğan, "Mutabakata göre günlük 600 tırın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu. Ancak İsrail böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor. Biz bunlara rağmen Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz. Bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde, tarihi tecrübelerimize ve köklü geleneğimize yakışır şekilde vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.