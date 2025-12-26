Cezaevlerinde tahliyeler başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün 11'inci Yargı Paketi kapsamında ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını, düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri giderdiklerini belirten Bakan Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmakta. Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, "Kasten öldürme suçlarının; üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur" dedi.